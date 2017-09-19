Современный дизайн для Вашего сайта! Всегда креативные идеи, помогу с разработкой ТЗ!

Здравствуйте!

Меня зовут Юлия.

Я специализируюсь на разработке дизайн макетов для сайтов и создании сайтов под "ключ", также изготовлю для вас:

логотипы, баннеры и другие элементы сайта.

Я полностью увлечена своей профессией, постоянно совершенствую свои навыки. Внимательна к деталям, с ответственностью

подхожу к любой задаче, имею развитое творческое мышление, люблю находить нестандартные, интересные решения

при пректировании интерфейсов будущих сайтов.

Высокое качество дизайн-макетов, по адекватным ценам и в разумные сроки:

• Главная страница - от 3 500 р. ( 5-7 дней )

• Внутренняя страница - от 1 500 р. ( 3 дня )

• Дизайн лендинга - от 4 500 р. ( 5-7 дней )

• Логотипы - от 1 000 р. ( 2 дня )

• Баннеры - от 600 р. ( 1 день )

*Цены указаны ориентировочные, точная стоимость определяется после детального ознакомления с задачей.

Этапы работы со мной (на всех этапах работы над проектом я держу вас в курсе о ходе работы над ним):

1. Связываемся и обсуждаем задание к проекту

Уточняем и конкретизируем вашу задачу, как правило мы обсуждаем ваше техническое задание, но даже если у вас не получается

грамотно составить тз или нет достаточно времени, на этом этапе я помогу вам в его разработке. Мы совместно заполним бриф,

и я внесу ясности в ваш проект.

2. Разрабатываю прототип и утверждаю схему будущего сайта

Создание прототипа - также важный этап работы над сайтом. Правильное расположение всех информационных блоков,

прописывание заголовков, помогает представить как предварительно будет выглядеть та или иная страница.

Также на этом этапе мы вносим своевременные правки, чтобы избежать лишних правок в будущем и сэкономить наше время.

3. Предоплата, создание дизайн-макета

Для меня ценно ваше доверие, поэтому мы можем работать по безопасной сделке, либо оплата работы может быть поэтапной,

например, если мы работаем над многостраничным сайтом, сначала мы рассчитываемся за главную страницу, далее за внутренние.

Также предоплату вы можете внести только после если того, как я покажу часть выполненной работы над главной.

Если Вас устраивает вариант, то работаем дальше.

4. Показываю готовые страницы, согласование

После отрисовки дизайна страниц, я присылаю вам макеты на согласование.

Все изменения дизайна возможны в рамках утвержденных прототипов, правки я вношу до желаемого результата.

5. Утверждение макетов, полная оплата, отправляю все исходники

После окончательного утверждения всех макетов, вы вносите оставшуюся оплату.

Я высылаю Вам все исходники файла в формате PSD, подготовленные к дальнейшей верстке.

Также при необходимости доработки макетов, если этого требует верстальщик, делаю это бесплатно.

6. Завершающий этап, обмениваемся отзывами

Я с полной ответственностью подхожу к своей деятельности

Если вы останетесь довольны результатом, я буду вам благодарна за ваш отзыв о нашем сотрудничестве.

Почему со мной удобно работать?

1. Всегда буду на связи, оперативно отвечу на все ваши вопросы по skype, почте или по телефону.

2. Четкое соблюдение сроков - если вы работаете со мной, вы можете быть уверены в планировании вашего времени.

3. Полную отдачу вашему проекту, работа до желаемого результата.

4. Если вам со мной и мне с вами хорошо, работаем дальше :)

Принимаю к оплате:

· Сбербанк

· Тинькофф

· Webmoney

· Яндекс.Деньги

Как со мной связаться:

1. Личное сообщение на форуме

2. Skype: [email protected]

3. E-mail: [email protected]

4. Тел.: +7 (919) 223-58-73

Хотите классный, креативный, современный и продуманный до мелочей дизайн для ваших сайтов? Тогда Вам ко мне!)

Пишите, для меня не существует маленьких проектов, помогу всем!)