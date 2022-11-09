Здравствуйте!
Я Юлия. Предлагаю Вам свои услуги по настройке рекламы в Яндекс. Директ.
Немного о процессе работы:
- аудит Вашего сайта;
- анализ конкурентов;
- анализ целевой аудитории;
- сбор ключевых слов, минус-слов (разбивка ключей на горячие, теплые, холодные, косвенные; кросс-минусовка);
- составление продающих заголовков и текстов (1 ключ = 1 объявление);
- для избежания статуса "мало показов" низкочастотные ключи объединяю в группу (до 20 фраз + 2 объявления);
- настройка всех возможных расширений объявления (уточнения, быстрые ссылки, виртуальная визитка);
- UTM-метки;
- настройка параметров кампании для показов объявлений;
- прохождение модерации, запуск кампании;
- ведение рекламной кампании первые 3 дня бесплатно.
Если Вы хотите увеличить количество продаж, или, возможно, планируете протестировать какой-то новый проект,
но при этом желаете значительно сэкономить на запуске рекламы – будут рада сотрудничеству.