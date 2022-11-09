Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ

Здравствуйте!

Я Юлия. Предлагаю Вам свои услуги по настройке рекламы в Яндекс. Директ.

Немного о процессе работы:

- аудит Вашего сайта;

- анализ конкурентов;

- анализ целевой аудитории;

- сбор ключевых слов, минус-слов (разбивка ключей на горячие, теплые, холодные, косвенные; кросс-минусовка);

- составление продающих заголовков и текстов (1 ключ = 1 объявление);

- для избежания статуса "мало показов" низкочастотные ключи объединяю в группу (до 20 фраз + 2 объявления);

- настройка всех возможных расширений объявления (уточнения, быстрые ссылки, виртуальная визитка);

- UTM-метки;

- настройка параметров кампании для показов объявлений;

- прохождение модерации, запуск кампании;

- ведение рекламной кампании первые 3 дня бесплатно.

Если Вы хотите увеличить количество продаж, или, возможно, планируете протестировать какой-то новый проект,

но при этом желаете значительно сэкономить на запуске рекламы – будут рада сотрудничеству.