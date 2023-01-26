Создам яркий, уникальный дизайн карточки для вашего товара.
Меня зовут Юлия @Julia_Sadovnichaia. Я создам продающий дизайн карточки вашего товара, который увеличит ваши продажи на маркетплейсе.??
В конце работы вы получите:
??Стильные, привлекательные и яркие карточки вашего товара;
??Индивидуальный дизайн вашей карточки по вашим пожеланиям. А именно: подбор фона, шрифтов, цветовой гаммы и различных элементов.
От вас мне понадобится:
1. Описание товара, либо его преимущества, которые необходимо отобразить с помощью инфографики.
2. Фотографии товара.
3. Референсы (примеры конкурентов).
4. Предпочитаемая стилистика, цвета.
5. Допускаете ли отступление по ТЗ ( возможность пользоваться своей фантазией). да/нет.
Я против войны в Украине!