Julia_Breez

Логотипы, полиграфия, сайты и дизайн соц. сетей

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Чем я занимаюсь:

• Разработкой дизайна логотипов и полиграфии (визитки, листовки, лифлеты, афиши и т.д.);

• Созданием дизайна как многостраничных сайтов, так и простых лендингов;

• Оформлением аккаунтов в соц сетях (Instagram, FK, FB, OK).

Немного о моем опыте работы:

• Работаю в сфере графического дизайна с 2012 года;

• Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Muse;

• Есть два профильных образования;

• Есть желание развиваться и расти в опыте ( смотрю различные видео-курсы и уроки);

• Люблю лаконичный, привлекательный и понятный дизайн.

Как я работаю? :)

• По безопасной сделке или предоплате

• Уточняю все детали ТЗ

• Всегда учитываю Ваши предпочтения и пожелания (если они не будут портить концепцию и итоговый результат)