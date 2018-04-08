Julia_Breez

Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Чем я занимаюсь:
• Разработкой дизайна логотипов и полиграфии (визитки, листовки, лифлеты, афиши и т.д.);
• Созданием дизайна как многостраничных сайтов, так и простых лендингов;
• Оформлением аккаунтов в соц сетях (Instagram, FK, FB, OK).
Немного о моем опыте работы:
• Работаю в сфере графического дизайна с 2012 года;
• Работаю в программах Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Muse;
• Есть два профильных образования;
• Есть желание развиваться и расти в опыте ( смотрю различные видео-курсы и уроки);
• Люблю лаконичный, привлекательный и понятный дизайн.
Как я работаю? :)
• По безопасной сделке или предоплате
• Уточняю все детали ТЗ
• Всегда учитываю Ваши предпочтения и пожелания (если они не будут портить концепцию и итоговый результат)