Julia_Guryanova

Редактор: копирайтер, рерайтер, корректор, контент-менеджер.

Копирайт, рерайт, коррекция текстов, контент-менеджмент (оформление материалов, редактура, подбор картинок, выкладка статей на сайт - словом, вся работа с админкой).

Авторские статьи: реклама, fashion-индустрия (визаж, парикмахерское искусство, обзоры модных тенденций, косметология).

Работаю быстро, качественно, на результат.

Портфолио с примерами работ высылаю по запросу.