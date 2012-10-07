Julia_Guryanova

Юлия Гурьянова Julia_GuryanovaJulia_Guryanova
29 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Редактор: копирайтер, рерайтер, корректор, контент-менеджер.
Копирайт, рерайт, коррекция текстов, контент-менеджмент (оформление материалов, редактура, подбор картинок, выкладка статей на сайт - словом, вся работа с админкой).
Авторские статьи: реклама, fashion-индустрия (визаж, парикмахерское искусство, обзоры модных тенденций, косметология).
Работаю быстро, качественно, на результат.
Портфолио с примерами работ высылаю по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!