Julia_INET

Недзельская Юлия Богдановна, 1985 года рождения. Замужем. Дочь Юлия 16.05.2008 года рождения. Мои контакты

Телефон моб. 050 8214286

icq 418187746

[email protected]

Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время хотелось бы потратить с пользой для семейного бюджета.

Образование:

В 2007 году окончила Буковинскую государственную финансовую академию и получила полное высшее образование по специальности «Финансы», квалификацию специалиста по финансам.

Место работы:

С 13.11.2007 работаю бухгалтером в ЧП "ЛАРИС".

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Excel отлично.

Языки – украинский, русский (свободно), английский (удовлетворительно).

Личные качества:

Желание работать, ответственность, добросовестность, целеустремлённость, трудолюбие, организаторские способности, аккуратность и пунктуальность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность, тщательность и внимательность при работе с документами. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Интересы и увлечения

Ввязание, вышивка, активные виды отдыха.