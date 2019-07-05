Julia_Pavlenko

Юлия Julia_Pavlenko

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик, репетитор (английский язык, обществознание)

Образование: НОУ ВПО Гуманитарный университет, факультет регионоведение, специальность регионовед, дополнительная квалификация переводчик в сфере профессиональной коммуникации, 2009-2014 гг.

АНО ВО Гуманитарный университет, аспирантура, направление политические науки и регионоведение, квалификация исследователь, преподаватель-исследователь, 2014-2017 гг.

Опыт работы: ООО Консул, преподаватель английского языка, 2013-2017 гг.

ИП Телелюхина-Марухно, репетитор английского языка и обществознания, 2017-2019 гг.

Фриланс переводчик, 2014-2019 гг.

Навыки: грамотная устная и письменная речь, продвинутый пользователь ПК и интернета, английский язык (C1), немецкий язык (B1).

Личные качества: целеустремленность, стрессоустойчивость, усидчивость, умение работать в сжатые сроки, внимательность, самостоятельность, творческий подход к поставленным задачам, педантичность.