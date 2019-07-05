Julia_Pavlenko

Образование: НОУ ВПО Гуманитарный университет, факультет регионоведение, специальность регионовед, дополнительная квалификация переводчик в сфере профессиональной коммуникации, 2009-2014 гг.
АНО ВО Гуманитарный университет, аспирантура, направление политические науки и регионоведение, квалификация исследователь, преподаватель-исследователь, 2014-2017 гг.
Опыт работы: ООО Консул, преподаватель английского языка, 2013-2017 гг.
ИП Телелюхина-Марухно, репетитор английского языка и обществознания, 2017-2019 гг.
Фриланс переводчик, 2014-2019 гг.
Навыки: грамотная устная и письменная речь, продвинутый пользователь ПК и интернета, английский язык (C1), немецкий язык (B1).
Личные качества: целеустремленность, стрессоустойчивость, усидчивость, умение работать в сжатые сроки, внимательность, самостоятельность, творческий подход к поставленным задачам, педантичность.