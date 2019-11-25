Графический дизайнер / фотограф

Ссылка на портфолио:

https://www.behance.net/gallery/88312973/PORTFOLIO-JULIA-PETRENKO

Скачать/посмотреть портфолио: https://yadi.sk/i/D7WBPXJVIG8ThA

Мой стаж в области полиграфии и мультимедиа дизайна - это опыт работы на телевидении и радиостанциях, в журналах и газетах, рекламных агентствах, типографиях, музыкальных и фотокомпаниях.

Дизайнерские проекты с известными российскими и зарубежными dj`s, музыкальными группами, политиками. Проекты мультимедиа презентаций и рекламных разработок. Шелокография и тампомечать. Создание ATL коммуникаций - баннеры, билборды, ролл-апы, постеры. Вёрстка многостраничных книг, буклетов. Создание обложек CD, эксклюзивные визитные карточки, сложные печати, модули. Дизайнерский креатив с разработкой SCODIX, вырубка, тиснение. Дизайн упаковки.

Создание индивидуальных фотокниг, ретушь любой сложности. Проектирование новых стилей, онлайн-скрапбукинг, эксклюзивные решения дизайнов сувенирной продукции. Разработка шаблонов в уникальных редакторах. Фото-дизайн.

Организатор и участник студийных, репортажных съёмок. Ведение переговоров с клиентом. Навык управления персоналом.