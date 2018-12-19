Web/Graphic Designer

Я являюсь веб-дизайнером с более 2-х лет опытом разработки идей в различные решения. Я специализируюсь на разработке дизайна пользовательских интерфейсов, мобильных приложений, веб-баннеров, leanding page и создаю интерактивный и динамический контент для социальных сетей (оформляю страницы компаний и брендов в соцсетях).

Так же занимаюсь разработкой графического дизайна.

Мне нравится создавать дизайн который будет нравиться пользователям и прост в использовании. :)

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/yumaskaeae5