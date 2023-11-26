Я тестировщик с опытом работы около 3 лет. Тестировала мобильные приложения на реальных устройствах iOS и Android, а также на эмуляторах, тестировала веб-приложения, сайты, чат-боты, а также REST API.
Тематики с которыми работала: медицинские приложения, веб-сайты для фрилансеров, медитации, обучения иностранным языкам, криптовалюта, ставки, приложения для музыки и пр. Мне интересна любая тематика. Готова полноценно и качественно протестировать ваши программные продукты.
Проходила обучение по программе "Инженер по тестированию" в GeekBrains в 2022-2023 году.
Являюсь лучшим QA инженером на Ubertester.com с 2021 года:
//тут должна быть ссылка на фэйсбук
Есть опыт:
- тестирования требований к разработке ПО;
- тестирования сайтов, веб и мобильных приложений (функциональное, юзабилити, локализации, интеграционное и тд.);
- составления тестовой документации: тест-планов, чек-листов, тест-кейсов, баг-репортов;
- тестирования API в Postman;
- написания автотестов в Postman;
- Jira;
- Confluence;
- Qase.io;
- DevTools;
- SQL;
- Fiddler;
- Android Studio;
- Figma.
Для тестирования есть:
• устройства Android (смартфон 3 разных модели Android 9, 10 и 11)
• два устройства iOS (iPhone 11 и iPad 2 mini)
• ноутбук Asus ROG c Windows 11 (Chrome, Firefox, любой другой браузер по запросу).
• MacBook Pro macOS Ventura 13 (Chrome, Safari, любой другой браузер по запросу)
• Apple Watch Series 6
Внимательна к мелочам, ответственна, люблю работать быстро и на результат.