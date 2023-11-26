Рада приветствовать вас!

Я тестировщик с опытом работы около 3 лет. Тестировала мобильные приложения на реальных устройствах iOS и Android, а также на эмуляторах, тестировала веб-приложения, сайты, чат-боты, а также REST API.



Тематики с которыми работала: медицинские приложения, веб-сайты для фрилансеров, медитации, обучения иностранным языкам, криптовалюта, ставки, приложения для музыки и пр. Мне интересна любая тематика. Готова полноценно и качественно протестировать ваши программные продукты.



Проходила обучение по программе "Инженер по тестированию" в GeekBrains в 2022-2023 году.

Являюсь лучшим QA инженером на Ubertester.com с 2021 года:

//тут должна быть ссылка на фэйсбук



Есть опыт:

- тестирования требований к разработке ПО;

- тестирования сайтов, веб и мобильных приложений (функциональное, юзабилити, локализации, интеграционное и тд.);

- составления тестовой документации: тест-планов, чек-листов, тест-кейсов, баг-репортов;

- тестирования API в Postman;

- написания автотестов в Postman;

- Jira;

- Confluence;

- Qase.io;

- DevTools;

- SQL;

- Fiddler;

- Android Studio;

- Figma.



Для тестирования есть:

• устройства Android (смартфон 3 разных модели Android 9, 10 и 11)

• два устройства iOS (iPhone 11 и iPad 2 mini)

• ноутбук Asus ROG c Windows 11 (Chrome, Firefox, любой другой браузер по запросу).

• MacBook Pro macOS Ventura 13 (Chrome, Safari, любой другой браузер по запросу)

• Apple Watch Series 6



Внимательна к мелочам, ответственна, люблю работать быстро и на результат.