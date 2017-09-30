Логотип, фирменный стиль и полиграфический дизайн - это ко мне!
Рада буду создать дизайн логотипа, фирменного стиля, презентации и любой полиграфической продукции для вас и вашего бизнеса!
Я умею и знаю как делать:
- Визитки
- Флаеры
- Буклеты
- Многостраничная продукция
- Плакаты
- Сертификаты
- Календари
- Меню
- Приглашения
- Логотипы
- Фирменный стиль
- Векторизация изображений и логотипов
Знание программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe inDesign, Adobe Illustrator.
Оплата: на карту Сбербанка, Рокет банка, Яндекс Деньги, безопасные сделки
В любое время отвечу на интересующие вас вопросы
+7 909 928 32 40
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