Логотип, фирменный стиль и полиграфический дизайн - это ко мне!

Рада буду создать дизайн логотипа, фирменного стиля, презентации и любой полиграфической продукции для вас и вашего бизнеса!

Я умею и знаю как делать:

- Визитки

- Флаеры

- Буклеты

- Многостраничная продукция

- Плакаты

- Сертификаты

- Календари

- Меню

- Приглашения

- Логотипы

- Фирменный стиль

- Векторизация изображений и логотипов

Знание программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe inDesign, Adobe Illustrator.

Оплата: на карту Сбербанка, Рокет банка, Яндекс Деньги, безопасные сделки

В любое время отвечу на интересующие вас вопросы

+7 909 928 32 40

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[email protected]