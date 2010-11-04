Julia_absolutist

Вижу то, чего не видят другие ;=)

Hr-manager в компании Абсолютист (www.absolutist.com).

Компания Абсолютист - это:

- один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине;

- крупнейший англоязычный игровой портал Absolutist.com, входящий в 10-ку мировых интернет-сайтов и в топ-30 игровых порталов;

- это уникальные технологии, позволяющие производить программное обеспечение одновременно для 7-ми операционных систем, включая Windows, Macintosh, Linux и мобильные - Palm, Pocket, Symbian, Windows Mobile;

- более сотни разработанных игр и бизнес приложений. Аутсорсинг-проекты. Сотрудничество с крупнейшими призводителями - Tapwave, Fujitsu Siemens, Toshiba, T-Mobile и CD издателями - Activision, E-games, Akella.

Мы постоянно заинтересованы в талантливых, энергичных и целеустремленных сотрудниках. Мы приглашаем на работу не только профессионалов, но и кандидатов без опыта работы, обладающих нужными знаниями и желанием стать лучшими!

Забудьте о нудной работе, о том, что Вас не ценят и что не дают проявить себя, забудьте о холоде и голоде, и о профессиональном застое. МЫ СОЗДАЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАШИ СОТРУДНИКИ ТВОРИЛИ, НЕ ЗАБОТЯСЬ НЕ О ЧЕМ БОЛЕЕ!

ПОЭТОМУ

•если для Вас работа – это увлечение длинно в жизнь,

•если Вы получаете удовольствие от того, что делаете,

•если Вы хотите создавать игры, в которые играет весь мир,

ТОГДА Вам с нами по пути!