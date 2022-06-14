Julia_lark

Художник 2D, Иллюстратор

Опыт в работе digital 2 года+ художественная школа. Придерживаюсь сроков, внимательно отношусь к требованиям заказчика, быстро генерирую идеи. Имею опыт работы в разных стилях, сложных проектах. Гарантирую высокое качество выполнения работы. Имею опыт: отрисовки стикеров, иллюстраций, иконок, портреты и 2d иллюстрации, кнопки, макеты для рекламы, баннеры, nft проекты, анимация, комиксы. Основы маркетинга, продающий визуал. Мне интересны любые заказы связанные с иллюстрациями. Есть возможность на длительное сотрудничество. Условия работы: Оплата зависит от сложности и объема работы, а так же срочности. Есть возможность детального обсуждения проекта на видеоконференции в zoom, правки в работе. По итогам работы предоставляю исходники в разных форматах и видео процесса работы (таймлапс) .