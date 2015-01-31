Копирайт, рерайт, техпис
Два высших образования (техническое и экономическое), опыт работы техническим писателем. С уважением отношусь к людям, которые будут читать написанный мной текст. Никогда не пишу на темы адалт, магия и т.п.
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Портфолио
- ТЗ по ГОСТ 34 (функциональные требования)292 просмотра
- ТЗ по ГОСТ 34 (общие требования)202 просмотра
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#2307
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#3440
Копирайтинг
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от 1 дня
#7901