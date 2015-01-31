Julia_may

Юлия Julia_may

 
51 годБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайт, рерайт, техпис

Два высших образования (техническое и экономическое), опыт работы техническим писателем. С уважением отношусь к людям, которые будут читать написанный мной текст. Никогда не пишу на темы адалт, магия и т.п.

Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#2307
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#3440
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7901