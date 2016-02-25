Julia_opanasiuk

НАВЧАЛЬНІ КУРСИ адміністративно-територіальне управління

організація надання публічних послуг

публічне адміністрування

Теорая організацій

Менеджмент

Публічне адміністрування

основи управління публічними фінансами Поточна посада:

• старший викладач, СумДУ (Україна), 01.05.2017 - сьогодні.

ОСВІТА ТАКВАЛІФІКАЦІЯ:

• 25.02.2016 - кандидат економічних наук (диплом № 33936), спеціальність08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Тема дисертації - Екологічна таекономічна оцінка техногенних катастроф, СумДУ (Україна)

• 01/11 / 2004–01 /11/2007 - аспірантура. Кафедра управління, факультет економіки та менеджменту,

СумДУ (Україна)

• 01/09 / 2003–01 /06/2004 - диплом магістра економіки підприємства, спеціальність: «Економіка підприємства», факультет економіки та менеджменту, диплом магістра з відзнакою, СумДУ(Україна)

• 01/09 / 1999–01 / 07/2003 - дипломбакалавра з економіки та підприємництва, спеціальність: «Економіка та підприємництво», факультетекономіки та менеджменту, диплом бакалавра з відзнакою, СумДУ (Україна)

Наукове керівництвостудентів:

- керівництво роботою бакалаврівта магістрів за спеціалізаціями: «Менеджмент», «Адміністративнийменеджмент», «Державна служба».

- підготовкастудентів до конкурсу наукових робіт зі спеціальностей «Економіка підприємства», «Менеджмент».

- підготовка студентів до участі вміжнародних конеренціях та конкурсах.

- • тренер у «Школі майбутніхменеджерів» для учнів та студентів м. Суми (Україна);

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:

- Організатор щорічної української конференції«Екологічний менеджмент у загальній системі управління», Сумський державний університет, Україна, 2007-2015 роки.

- Член Державної екзаменаційної комісії з питаньзахисту магістерських проектів за спеціальністю "Адміністративне

управління".

Публікації:

Є автором 15 статей, розділів у 3 підручниках та 3монографіях. Маю 2 авторських свідотства.