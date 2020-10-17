Julia_targetche

Таргетолог

Здравствуйте! Хочу предложить Вам свои услуги, а именно - настройку таргетированной рекламы в Facebook и Instagram.

Меня зовут Юлия, я начинающий таргетолог, и именно поэтому стоимость моей работы меньше в 3-4 раза.

Таргетированная реклама позволяет найти именно ваших людей. Она настроена на тех, кто с большой вероятностью воспользовался бы вашим товаром/услугой, что существенно повышает шанс приобрести нового покупателя или клиента.

В мою работу входит: разработка рекламных макетов и стратегий, ежедневные отчёты, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, настройка рекламы и запуск.Стоимость работы 5000 рублей за месяц + рекламный бюджет, который спишет Фейсбук

Либо могу предложить тестовую неделю за 1500 рублей + рекламный бюджет (примерно 2100 или больше, в зависимости от вашего желания). После неё можно определиться, работаем ли дальше). На запуск рекламы 3-5 дней.

Пишите, отвечаю быстро :)