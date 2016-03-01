Juliagallex

Ищу человека с юридическим образованием и опытом написания статей для сайта юридической компании. Требования : - понимание текстов на правовую тематику (Украинское законодательство) - опыт написание такого рода статей (необходимо предоставить примеры) - написание тестовой статьи - высокая степень уникальности ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
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- $10
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Необходимо разработать логотип Адвокатского объединения - компании, которая предоставляет юридические услуги.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
8 лет назад
Приятно вновь еще раз было поработать с Юлией. Ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Спасибо большое. Все отлично. Заказ выполнен качественно и быстро. Будем обращаться снова!
$30
10 баллов
8 лет назад
Спасибо большое Юлии за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Юлию как порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Ответный отзыв
Анна - профессионал своего дела, качество исполнения на высоте, старается прислушаться к пожеланием заказчика и выполнить заказ наилучшим образом. В результате получили стильный и красивый логотип. Очень довольны работой (и качеством и сроками) , будем обязательно обращаться еще по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!