Juliagallex

Анна - профессионал своего дела, качество исполнения на высоте, старается прислушаться к пожеланием заказчика и выполнить заказ наилучшим образом. В результате получили стильный и красивый логотип. Очень довольны работой (и качеством и сроками) , будем обязательно обращаться еще по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!