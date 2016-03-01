Juliagallex

Юлия Галлекс Juliagallex

 
36 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 минут назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработать дизайн визитки
Приятно вновь еще раз было поработать с Юлией. Ответственный и пунктуальный заказчик. Моментальная обратная связь. Мои наилучшие рекомендации!
Спасибо большое. Все отлично. Заказ выполнен качественно и быстро. Будем обращаться снова!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 минут назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип адвокатской компании
Спасибо большое Юлии за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Понятное задание, своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Юлию как порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Анна - профессионал своего дела, качество исполнения на высоте, старается прислушаться к пожеланием заказчика и выполнить заказ наилучшим образом. В результате получили стильный и красивый логотип. Очень довольны работой (и качеством и сроками) , будем обязательно обращаться еще по другим проектам. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв