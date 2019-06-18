Через СЛОВО к мечте! Вдохновляю, мотивирую и пишу прекрасные тексты про здоровый образ жизни, питание и путешествия!

Лингвистическое образование, стаж работы в языковой сфере 22 года, в том числе и работа, связанная с иностранными языками. Есть опыт работы в качестве переводчика, копирайтера по написанию статей ( в том числе и научных), размещению новостей с несколькими сайтами и блогами. На данный момент живу в Азии, знакома со многими азиатскими брендами и маркетингом компаний. Много путешествую, с улыбкой смотрю на сложные задачи!