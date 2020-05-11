Juliakrmid

Трафиколог

Приветствую, меня зовут Юлия Занимаюсь настройкой и ведением рекламы в Facebook и Instagram. Имею опыт командного ведения рекламной компании. Мои обязанности перед клиентом:✅На основе глубоких знаний в маркетинге, провожу анализ вашей целевой аудитории;✅Выделяю ключевые группы ЦА;✅Прописываю стратегию для привлечения клиентов (воронка – путь клиента);✅Разработаю креативы, которые значительно выделят ваш продукт среди конкурентов;✅Настрою и веду для вас рекламный кабинет Facebook;✅Запуск вашей рекламной кампании в течении 3 дней;✅На связи с вами 12 часов в день;✅Ориентирована на достижение ваших результов, так как работаю за % от РБ;✅Вы получаете ежедневную аналитику в формате таблиц, о количестве заявок, цены за заявку и распределение бюджета;✅Провожу оптимизацию вашей рекламной кампании;✅Работаю в команде, имею более 10-ти успешный кейсов.Прайс: • Неделя работы (разовая настройка рекламного кабинета, полная предоплата) – 50$• Ведение рекламной кампании в течении месяца (оплата 50/50 или полная) – 100$ + 10% от рекламного бюджета.

Дополнительные услуги:Упаковка вашего профиля в Instagram/ Facebook (40$)Разработка логотипа (10 – 30 $)Аудит вашего рекламного кабинета, разработка плана действий по улучшению (50$).