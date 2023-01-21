Копирайтер-смысловик

Копирайтер с 4-летним опытом работы. Люблю Ильяхова и умею в инфостиль так, чтобы тексты были не сухими, а интересными и понятными.

Писала на темы туризм, казино, маркетинг, но другие тоже рассмотрю.



Мои статьи – это:

?? проверенные факты, цифры, статистика, комментарии экспертов;

?? примеры из мира ЦА, которые сделают статью жизненной;

?? удобная структура с табличками, списками, инфографикой;

?? лучше, чем у конкурентов: обязательно их анализирую и делаю круче.

Проанализирую ЦА и искусно подстроюсь под ваш tone of voice. Также помогу с визуалом: добавлю в статью скриншоты, картинки, мемы. Базово владею Figma.

Вот тут можно посмотреть моё портфолио: http://juliakurb.tilda.ws/