Копирайт – увлекательное занятие, которое доставляет мне удовольствие. Буду рада стать полезной и незаменимой.

Все, что делаю, я стремлюсь довести до совершенства, доказательством тому являются: высшее образование , опыт в банковской сфере, торговле.

Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.

Люблю писать на темы по:

– личностному росту, мотивации, економике,тайм-менеджменту, инвестициям;

– туризму, психологии, воспитанию детей, здоровому образу жизни, рукоделию и кулинарии;

– кино и музыке.

Качественно и в оговоренные сроки выполню:

– копирайт, рерайт текстов любой тематики,

– редактирование текстов

Готова с вами сотрудничать.

ICQ: 617856805

Skype: juliana9514

Email: [email protected]