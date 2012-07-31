Копирайт – увлекательное занятие, которое доставляет мне удовольствие. Буду рада стать полезной и незаменимой.
Все, что делаю, я стремлюсь довести до совершенства, доказательством тому являются: высшее образование , опыт в банковской сфере, торговле.
Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.
Люблю писать на темы по:
– личностному росту, мотивации, економике,тайм-менеджменту, инвестициям;
– туризму, психологии, воспитанию детей, здоровому образу жизни, рукоделию и кулинарии;
– кино и музыке.
Качественно и в оговоренные сроки выполню:
– копирайт, рерайт текстов любой тематики,
– редактирование текстов
Готова с вами сотрудничать.
ICQ: 617856805
Skype: juliana9514
Email: [email protected]