Копирайт и рерайт - увлекательное занятие, которое доставляет мне удовольствие. Буду рада стать полезной и незаменимой.

Все, что делаю, я стремлюсь довести до совершенства, доказательством тому являются: высшее экономическое образование , опыт в банковской сфере, торговле.

Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.

Люблю писать на темы по:

- личностному росту, мотивации, тайм-менеджменту, недвижимости, финансам, инвестициям;

- туризму, психологии, воспитанию детей, здоровому образу жизни, рукоделию и кулинарии;

- на женскую тематику, кино и музыке, строительстве

Качественно и в оговоренные сроки выполню:

- копирайт, рерайт текстов любой тематики,

- редактирование текстов

Готова с вами сотрудничать.

ICQ: 617856805

Skype: juliana9514

Email: [email protected]