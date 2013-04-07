Копирайт и рерайт - увлекательное занятие, которое доставляет мне удовольствие. Буду рада стать полезной и незаменимой.
Все, что делаю, я стремлюсь довести до совершенства, доказательством тому являются: высшее экономическое образование , опыт в банковской сфере, торговле.
Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность.
Люблю писать на темы по:
- личностному росту, мотивации, тайм-менеджменту, недвижимости, финансам, инвестициям;
- туризму, психологии, воспитанию детей, здоровому образу жизни, рукоделию и кулинарии;
- на женскую тематику, кино и музыке, строительстве
Качественно и в оговоренные сроки выполню:
- копирайт, рерайт текстов любой тематики,
- редактирование текстов
Готова с вами сотрудничать.
ICQ: 617856805
Skype: juliana9514
Email: [email protected]
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