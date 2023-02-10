JulianaCreative

Копирайтер

Есть опыт работы копирайтером. Работу выполняю грамотно, качественно и в срок. Пишу тексты разных стилистик с нуля, редактирую, переписываю.

Прилагаю статью для примера.

Тема: Психология

Название: Сотрудничество — секрет счастливых семей

Описание: Миллионы людей ищут секрет семейного счастья. Одно из составляющих этого секрета

— умение сотрудничать.

Сотрудничество в семье-что это значит

Понятие «сотрудничество», подразумевает процесс совместной деятельности для достижения общих целей. В семье муж и жена — это сотрудники, ведь у них общее дело, одна цель — достичь любви, мира, согласия и сохранить брак. Поэтому супругам необходимо мыслить категорией «мы», а не «я». Брак — это соло, а не дуэт. Следовательно, муж и жена должны действовать слаженно, принимать совместные решения и учиться мирно обсуждать возникшие трудности.

Наглядный пример такого сотрудничества — игра в футбол. Игроки одной команды задаются целью победить противников. А для этого они разрабатывают стратегию, учатся пасовать друг другу и быть рядом, когда нужна помощь. Дружная команда-залог успешной игры. Супруги — члены одной команды, это важно помнить. Тогда по мере возникновения трудностей, один будет помогать другому, а не искать виноватых или «тянуть одеяло на себя».

Почему важно быть одной командой

Если муж и жена забудут, что они сотрудники в одной команде, то проиграют оба. Как это может произойти? Столкнувшись с трудностями, каждый будет нападать на другого, в результате небольшая проблема раздуется до катастрофических размеров, а между супругами будет выстраиваться стена непонимания.

Кроме того, супругов вряд ли можно назвать командой, если они похожи на соседей. Недостаточно просто вместе жить. Один должен быть другом своему спутнику, и причем самым близким. Когда жена спешит посетовать подругам о том, как она устала, а мужу совсем нет никакого дела, то она своими же руками кладет кирпичи между собой и мужем. То же самое делает муж, когда его уволили, а он, придя домой, садится на диван и до позднего вечера смотрит

телевизор. И в том и другом случае проявляются особенности женской и мужской психологии, ведь женщины всегда хотят поговорить, о том, что их беспокоит, а мужчины, столкнувшись с проблемой, закрываются в себе, уходят в образную пещеру, чтобы проанализировать ситуацию и

найти решение.

Но жене важно помнить: есть муж, который ответственен за ее счастье, и если что-то не так, стоит об этом сказать супругу, а не жаловаться на свою долю, тогда он предложит решение проблемы, у мужчин это хорошо получается. А мужу нужно не забывать, что жену глубоко интересуют все подробности его жизни, его проблемы на работе и так далее. Обсудив проблему, будет легче обоим и возрастает вероятность, что ситуация разрешится гораздо быстрее, чем супруг или супруга представляли себе. Итак, делитесь своими беспокойствами со своим спутником жизни, а не выстраивайте стены!

Как разрешить трудности на пути к сотрудничеству

Наиболее часто возникают трудности в сотрудничестве между супругами, когда возникают вопросы, касающиеся:

1) семейного бюджета

2) отдыха

3) общения с родственниками.

Как и сколько тратить деньги — вопрос который возникает в каждой семье. Порой каждый из членов семьи может считать: «То, что я заработал – это мои личные деньги». Да, у каждого могут быть свои личные нужды и соответственные расходы. Но, как и сколько расходовать деньги семьи, должны решать оба супруга. Мужу и жене необходимо составить семейный бюджет, в котором будут отражаться доходы и расходы. В этом вопросе нужно быть сотрудниками, а не начальниками. Таким образом решится сразу две проблемы: 1) деньги будут правильно расходоваться, 2) будут решены извечные споры в семье по поводу покупок и растрат.

Вторая распространённая трудность-когда, где и с кем отдыхать. Самую грубую ошибку совершают супруги, если решают отдыхать порознь. Это не значит, что жена не может посидеть с подругами, а муж пойти с друзьями на футбол. Иногда кто-то из супругов предпочитает активный отдых, а для лучше провести вечер дома за чтением книги. В этом случае нужно вспомнить, кто такие сотрудники. Что бы ни делали супруги вместе – это их объединяет. Поэтому принимая решение, как провести выходной или отпуск, обсудите все возможные варианты и найдите компромиссное решение.

К примеру, если муж хочет поехать в Германию, а жена во Францию, можно рассмотреть путешествие в Италию. Если жене нужно развеяться и сходить в кафе, а муж решит остаться дома у экрана телевизора, то женщина найдет себе другую компанию. И в этот момент супруги не будут одной командой, скорее наоборот. В таком случае каждому не стоит отстаивать свою позицию, иначе это будет больше похоже на войну. Лучше прийти к общему решению.

Все же, иногда нужно и уступить. Ничего страшного не произойдет, если иногда жена сходит с мужем на футбольный матч, или муж устроит жене романтический ужин. Наоборот каждый лучше поймет другого. К тому же, такое решение обязательно оценит спутник жизни.

Не менее тяжело быть сотрудниками, когда дело касается общения с родственниками супруга. Не стоит вешать ярлык нелюбимой тещи или вредной свекрови. К примеру, если муж в хороших отношениях с родителями, то можно приложить усилия, чтобы найти общий язык со свекровью и свекром. Сейчас большая редкость, чтобы невестка дружила со свекровью. Но такие случаи все еще есть, и они доказывают, что это возможно. То же самое должен стремиться сделать муж.

Главное, чтобы никто не настаивал на своих желаниях. Не должно звучать фраз: «Она моя мама, значит и твоя тоже!» или «Неужели так трудно уважать моего отца!». В этом вопросе каждый должен помочь другому, тогда встречи с родственниками принесут больше радости.

Итак, если супруги – это сотрудники, одна команда, то трудности решаются легче, а радости умножаются на два.