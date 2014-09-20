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Рада вас приветствовать на моей странице
У меня высшее гуманитарное образование (в области психологии и коррекционной педагогики).
Профессионально пишу тексты на любую тематику (включая технические тексты ).
В том числе нейминг/слоганы, резюме/речи/письма, стихи/проза, а так же редактирование/корректировка. Есть так же желание поработать с логотипамию/знаками, дизайном продукции/упаковкой.
Отношусь к работе ответственно, вдумчиво и с творческим подходом.
Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в сроки.
Если это Вас заинтересовало, буду рада конструктивному сотрудничеству!
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