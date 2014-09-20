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Рада вас приветствовать на моей странице

У меня высшее гуманитарное образование (в области психологии и коррекционной педагогики).

Профессионально пишу тексты на любую тематику (включая технические тексты ).

В том числе нейминг/слоганы, резюме/речи/письма, стихи/проза, а так же редактирование/корректировка. Есть так же желание поработать с логотипамию/знаками, дизайном продукции/упаковкой.

Отношусь к работе ответственно, вдумчиво и с творческим подходом.

Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в сроки.

Если это Вас заинтересовало, буду рада конструктивному сотрудничеству!