JulianaILLE

Юлиана JulianaILLE

 
22 годаПольша/Катовице
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактирование текстов. Обработка фотографий. Переводы.

✔Всегда в поиске новых цветовых и композиционных решений;

✔Создание пресетов, обработка фотографий;

✔Грамотная обработка лиц, фигур соответственно предпочтениям заказчика;

✔Редактирование постов и статей (исправление орфографии, пунктуации, работа со стилистикой текста);

✔Переводы:

1.

- с русского на английский;

- с английского на русский;

Прим.: уровни А1-С1.

2.

- с русского на польский;

- с польского на русский;

Прим.: уровни А1-В1.

3.

- с польского на английский;

- с английского на польский;

Прим.: уровни А1-В1/В2