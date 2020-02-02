JulianaILLE

Редактирование текстов. Обработка фотографий. Переводы.
✔Всегда в поиске новых цветовых и композиционных решений;
✔Создание пресетов, обработка фотографий;
✔Грамотная обработка лиц, фигур соответственно предпочтениям заказчика;
✔Редактирование постов и статей (исправление орфографии, пунктуации, работа со стилистикой текста);
✔Переводы:
1.
- с русского на английский;
- с английского на русский;
Прим.: уровни А1-С1.
2.
- с русского на польский;
- с польского на русский;
Прим.: уровни А1-В1.
3.
- с польского на английский;
- с английского на польский;
Прим.: уровни А1-В1/В2