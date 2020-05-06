Juliana_15

ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ С ТЕКСТОМ!

Юлия, журналист и редактор с 15-летним стажем!

Да-да, именно так: в моей копилке опыт 15 лет деятельности в СМИ и рекламе)

Горячо люблю свою работу, трепетно отношусь к слову и русскому языку.

Как итог: к любому заказу подхожу детально, внимательно и всегда персонально.

Качественное и быстрое выполнение работы - для меня особый приоритет!

Осуществляю ВЕСЬ спектр работ с текстом!

Вы можете поручить мне:

- транскрибацию;

- рерайт и копирайт любой сложности;

- литературное редактирование;

- коррекцию текстов;

- переводы с английского.

Для владельцев ОН-ЛАЙН БИЗНЕСА помогу текстово упаковать и подготовить ваш сайт к дальнейшему продвижению:

- наполню авторским контентом с ключевиками и 100% оригинальностью (статьи, основные разделы сайта, новостной блок и т.д.);

- наполню ассортиментом интернет-магазин;

- отредактирую готовый сайт (орфография, стилистика, единообразие текста);

- подготовлю описание продукта, пресс-релизы и т.д.

При повторных заказах и постоянном сотрудничестве со мной Вы получаете 15% скидку на любой вид текстовых работ, вне зависимости от сложности

Пишите! Всегда открыта для новых задач!