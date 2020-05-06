Juliana_15

Юлия, журналист и редактор с 15-летним стажем!
Да-да, именно так: в моей копилке опыт 15 лет деятельности в СМИ и рекламе)
Горячо люблю свою работу, трепетно отношусь к слову и русскому языку.
Как итог: к любому заказу подхожу детально, внимательно и всегда персонально.
Качественное и быстрое выполнение работы - для меня особый приоритет!
Осуществляю ВЕСЬ спектр работ с текстом!
Вы можете поручить мне:
- транскрибацию;
- рерайт и копирайт любой сложности;
- литературное редактирование;
- коррекцию текстов;
- переводы с английского.
Для владельцев ОН-ЛАЙН БИЗНЕСА помогу текстово упаковать и подготовить ваш сайт к дальнейшему продвижению:
- наполню авторским контентом с ключевиками и 100% оригинальностью (статьи, основные разделы сайта, новостной блок и т.д.);
- наполню ассортиментом интернет-магазин;
- отредактирую готовый сайт (орфография, стилистика, единообразие текста);
- подготовлю описание продукта, пресс-релизы и т.д.
При повторных заказах и постоянном сотрудничестве со мной Вы получаете 15% скидку на любой вид текстовых работ, вне зависимости от сложности
Пишите! Всегда открыта для новых задач!