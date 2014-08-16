Julianapoles

Графический дизайнер - иллюстратор

Бакалавр графического дизайн СПБГУ

А также отличное художественное образование до получения высшего образования

Исполняю иллюстрации, картины, баннеры, визитки, открытки, книги(вместе с версткой, обложкой, а также ручное изготовление)

Дизайн разработка сайтов без программирования

И многое другое, что связано с творческим исполнением в программах Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop и Painter

Плюс ручное исполнение: сшить, склеить, обрезать(книгу, брошюру, блокнот и и.д.)

И возможно чисто ручное исполнение заказов кистью и красками, и другими материалами