JuliannaJay

Осторожно! Здесь бунтуют воображение и красноречие!

Гутен таг, дорогие друзья! Перейдём к сути. У меня высшее образование в области письменного перевода, а на данный момент я прохожу курсы копирайта. Да, в копирайте я новичок (всего 3 месяца), но у меня есть желание учиться и упорство, чтобы не забросить всё на пол пути. Данный аккаунт создался с целью приобрести необходимый «реальный» опыт в этом не легком деле. Сея птица крайне переменчива и обитает в основном в интернете. Пишу почти обо всём, со вкусом и эмоциями. Надеюсь оказаться вам полезной и со своей стороны обещаю сделать всё, чтобы мы остались друг другом довольны.