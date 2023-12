Juliapolosk

Digital designer

Здравствуйте!

Я цифровой дизайнер, в этом тексте я опишу свои навыки и умения, я попробую заинтересовать вас.3 причины выбрать именно меня!

1. Робота выполняется в полном объёме. Моя цель - доволен заказчик. Я стараюсь работать «на отлично». Для меня одобрение ваше «Меня все устраивает»

2. Все в сроки. Сегодня время - это ценный ресурс, именно поэтому качественный продукт выполнен быстро, цениться на рынке

3. На связи. Я на связи большую часть времени, поэтому вы можете со мной связаться в любой подходящий момент.

Если я вас заинтересовала:

Telegram:

+380954982322

Instagram: https://www.instagram.com/korbachka_/

С уважением и надеждой на сотрудничество,

Юлия

Hello!

I am a digital designer, in this text I will describe my skills and abilities, I will try to interest you.

3 reasons to choose me!

1. The robot is executed in full. My goal is a satisfied customer. I try to work perfectly. For me your approval "I am satisfied with everything"

2. All on time. Today, time is a valuable resource, which is why a quality product is made quickly and appreciated in the market

3. In touch. I am in touch most of the time, so you can contact me at any suitable time.

If you are interested in me:

Telegram:

+380954982322

Instagram: https://www.instagram.com/korbachka_/

Best regards and hope for cooperation,

Yulia