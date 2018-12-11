Juliayurievna

Диктатура законна?! Но при диктатуре можно издать любой закон. Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам
✍️ Устные, письменные юридические консультации.
Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам. Консультирование в сфере; гражданского,административного,трудового,жилищного и налогового законодательства.
✍️ Составление правовых документов, юридический анализ.
✔️Иски✔️Договора✔️Заявления
✍️ Антиколлектор
Оказание юридической поддержки, для людей оказавшихся в сложных отношениях с банками и коллекторами.
✍️ Проверка транспортного средства, на наличие ограничений.
Проводим; Семинары Тренинги Курсы, для физических и юридических лиц.
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