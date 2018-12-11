Juliayurievna

Диктатура законна?! Но при диктатуре можно издать любой закон. Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам

✍️ Устные, письменные юридические консультации.

Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам. Консультирование в сфере; гражданского,административного,трудового,жилищного и налогового законодательства.

✍️ Составление правовых документов, юридический анализ.

✔️Иски✔️Договора✔️Заявления

✍️ Антиколлектор

Оказание юридической поддержки, для людей оказавшихся в сложных отношениях с банками и коллекторами.

✍️ Проверка транспортного средства, на наличие ограничений.

Проводим;  Семинары  Тренинги  Курсы, для физических и юридических лиц.