К вашим услугам: перевод, копирайтинг, рерайтинг, корректура.

Образование:

• школа с углубленным изучением англ. яз.,

• университет, факультет романо-германской филологии (Английский язык и литература), факультет истории и философии (Всемирная история).

Имеется опыт работы в качестве:

• менеджера по туризму;

• преподавателя английского языка для детей и взрослых;

• учителя истории в среднеобразовательной школе;

• переводчика в брачном агентстве;

• переводчика (интернет-заказы, краткосрочные проекты).

• контент-менеджера на сайте и блоге компании по тестированию ПО QATestLab.

Опыт перевода художественных, юридических, медицинских и др. текстов с/на языки:

- русский;

- украинский;

- английский;

Перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.

Примеры работ:

http://blog.qatestlab.com/2014/04/23/why-can-complications-happen-during-mobile-testing/

http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-has-started-to-conduct-online-training-courses/

http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-has-started-application-testing-using-amazon-kindle-devices/

http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-delegates-have-visited-indiasoft-2013-exhibition/

Всегда рада сотрудничеству!

[email protected].

Skype: julie64460.