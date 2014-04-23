Юлия Терещенко Julie_64460Julie_64460
Образование:
• школа с углубленным изучением англ. яз.,
• университет, факультет романо-германской филологии (Английский язык и литература), факультет истории и философии (Всемирная история).
Имеется опыт работы в качестве:
• менеджера по туризму;
• преподавателя английского языка для детей и взрослых;
• учителя истории в среднеобразовательной школе;
• переводчика в брачном агентстве;
• переводчика (интернет-заказы, краткосрочные проекты).
• контент-менеджера на сайте и блоге компании по тестированию ПО QATestLab.
Опыт перевода художественных, юридических, медицинских и др. текстов с/на языки:
- русский;
- украинский;
- английский;
Перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.
Примеры работ:
http://blog.qatestlab.com/2014/04/23/why-can-complications-happen-during-mobile-testing/
http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-has-started-to-conduct-online-training-courses/
http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-has-started-application-testing-using-amazon-kindle-devices/
http://qatestlab.com/news-and-events/qatestlab-delegates-have-visited-indiasoft-2013-exhibition/
Всегда рада сотрудничеству!
Skype: julie64460.