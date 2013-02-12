Julie_Steiner

Юлия Терещенко Julie_Steiner

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
К вашим услугам: перевод, копирайтинг, рерайтинг, корректура.

Образование:

• школа с углубленным изучением англ. яз.,

• университет, факультет романо-германской филологии (Английский язык и литература), факультет истории и философии (Всемирная история).

Имеется опыт работы в качестве:

• менеджера по туризму;

• преподавателя английского языка для детей и взрослых;

• учителя истории в среднеобразовательной школе;

• переводчика в брачном агентстве;

• переводчика (интернет-заказы, краткосрочные проекты).

Опыт перевода художественных, юридических, медицинских и др. текстов с/на языки:

- русский;

- украинский;

- английский;

Перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.

В данный момент регулярно занимаюсь переводами о музыке Port Blue (музыкант Адам Янг):

http://vk.com/topic-36971581_27082224.

Всегда рада сотрудничеству!

[email protected].

Skype: julie64460.

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#693
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $1
от 1 дня
#920
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#1685
Наполнение сайтов
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от $1
от 1 дня
#1915
Переводы
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3580
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#4072
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