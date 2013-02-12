Юлия Терещенко Julie_SteinerJulie_Steiner
Образование:
• школа с углубленным изучением англ. яз.,
• университет, факультет романо-германской филологии (Английский язык и литература), факультет истории и философии (Всемирная история).
Имеется опыт работы в качестве:
• менеджера по туризму;
• преподавателя английского языка для детей и взрослых;
• учителя истории в среднеобразовательной школе;
• переводчика в брачном агентстве;
• переводчика (интернет-заказы, краткосрочные проекты).
Опыт перевода художественных, юридических, медицинских и др. текстов с/на языки:
- русский;
- украинский;
- английский;
Перевод резюме, официальных писем, программ, скриптов, сайтов.
В данный момент регулярно занимаюсь переводами о музыке Port Blue (музыкант Адам Янг):
http://vk.com/topic-36971581_27082224.
Всегда рада сотрудничеству!
Skype: julie64460.