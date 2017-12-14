Juliett_mez

Высшее гуманитарно-общественное образование.

Опыт работы копирайтером - 2 года, редактором в интернет-издании (удаленно) - 1 год. Умею работать с Вордпрессом и Лайфстритом. Знаю HTML и основы SEO.

Люблю готовить вкусные тексты с насыщенным вкусом. Мои тексты умещают необходимую информацию, но в то же время легко читаются и оставляют приятное послевкусие! Их хочется перечитывать и смаковать...Впрочем, не буду о десерте ;) Вы легко можете убедиться в этом самостоятельно по доступным ценам!

Расценки:

рерайт - от 1 доллара \ 80 рублей \ 20 гривен за 1000 зн.*,

копирайт** - от 1,5 долларов \ 120 рублей \ 30 гривен за 1000 зн.*,

сео-текст (и\или текст с самостоятельным поиском изображений, видео, оформленный в хтмл, с тайтлом, h1, h2 и т.д.) - от 2 долларов \ 160 рублей \ 40 за 1000 зн*.

* Цены могут меняться в обе стороны в зависимости от сложности темы, условий работы, сроков. Главное - они могут обсуждаться, особенно, с постоянными заказчиками или при работе в моих любимых длительных проектах!

** Да, цены в различных валютах не совсем эквивалентны. Это обусловлено особенностями вывода для меня той или иной валюты. Но всегда можно договориться :)