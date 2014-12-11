Веб дизайн качественно и с душой)

Здравствуйте меня зовут Юля, я веб дизайнер.

С моими работами вы можете ознакомиться на сайте Behance

Люблю свою работу и отношусь к ее выполнению с душой, каждый заказ выполняю как для себя )) Уделяю большое внимание деталям, а также слежу и поддерживаюсь трендам современности. Помимо веб дизайна занимаюсь разработкой логотипов, визиток.

Обращайтесь буду рада сотрудничеству!)

Победитель конкурса