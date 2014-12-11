Веб дизайн качественно и с душой)
Здравствуйте меня зовут Юля, я веб дизайнер.
С моими работами вы можете ознакомиться на сайте Behance
Люблю свою работу и отношусь к ее выполнению с душой, каждый заказ выполняю как для себя )) Уделяю большое внимание деталям, а также слежу и поддерживаюсь трендам современности. Помимо веб дизайна занимаюсь разработкой логотипов, визиток.
Обращайтесь буду рада сотрудничеству!)
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- OlDWINE448 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Понравился предложенный вариант.
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству!
$20
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс! Задача поставлена четко, оплата не заставила себя долго ждать, было приятно сотрудничать. Рекомендую!
$70
10 баллов
10 лет назад
Реомендую, можно работать.
Ответный отзыв
Понравилось работать
Дизайн сайтов
1 отзыв
$7/час
от $32от 1 дня
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