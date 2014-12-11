Julija_smile

Юлия Julija_smile

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб дизайн качественно и с душой)

Здравствуйте меня зовут Юля, я веб дизайнер. 

С моими работами вы можете ознакомиться на сайте Behance

Люблю свою работу и отношусь к ее выполнению с душой, каждый заказ выполняю как для себя )) Уделяю большое внимание деталям, а также слежу и поддерживаюсь трендам современности. Помимо веб дизайна занимаюсь разработкой логотипов, визиток.

Обращайтесь буду рада сотрудничеству!)

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Отзывы заказчиков

rikk911
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Разработка логотипа
Понравился предложенный вариант.
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
BestStereoSound
Виталий 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Разработать логотип для аудио товаров
Быстро и качественно. Рекомендую.
Спасибо за интересный конкурс! Задача поставлена четко, оплата не заставила себя долго ждать, было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн для сайта клубники
Реомендую, можно работать.
Понравилось работать
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$7/час
от $32от 1 дня
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