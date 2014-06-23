Juliya1991

Доброго времени суток,

Предлагаю Вам свои услуги: написание уникальных статей на любую тему, описание всевозможных товаров, написание отзывов о товарах и услугах., ведение ленты новостей, набор текста, редактирование, корректировка.

К любой работе подхожу по принципу: "Делаю как для себя".

Если это товар и Вам нужно его продать, вы обязательно это сделаете с моей помощью. Обратите внимание, что каждый фрилансер продает сам себя, и если Вы читаете мое резюме, и оно Вас заинтересовало, значит первый шаг к продаже уже сделан. Точно так же будет с Вашим товаром, с Вашей статьей - покупатель просто не сможет пройти мимо.

Владею в совершенстве русским и украинским языком, английский - upper intermediate - 4 года курсы английского и 3 месяца проживание в Ирландии, специально для усовершенствования английского.

Моим преимуществом является то, что я владею собственным интернет магазином, наполняю его, описываю товары, выкладываю новости, а главное в совершенстве осознаю, что такое желание продать клиенту товар!

Очень надеюсь на приятное сотрудничеству.

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Желаю Вам хорошего настроения и приятной работы.