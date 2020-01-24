Juliya_Vishnevsk

Всем здравствуйте!Очень жизнерадостна и готова обучаться новому, есть огромное желание работать и развиваться. Ответственно отношусь к любой работе, умею принимать самостоятельные решения и довожу любое дело до конца. К своим плюсам могу отнести:* отзывчивость;*вежливость;*ответственность;*внимательность;*умение легко находить контакт с людьми;*системное мышление;* чувство юмора ;).В данный момент работаю в IT Академии. Более детальная информация в резюме.Буду рада сотрудничеству с новыми людьми.