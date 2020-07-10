Jullijanne

Елена Jullijanne

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Журналист с легкой руки

Журналист со знанием, опытом и имиджем.

- МарГУ "Журналистика" - высшее об-е

- Колледж Культуры и Искусств "Актер драм театра" - средне специальное об-е.

- Колледж Культуры и Искусств "Академический вокал" - средне специальное об-е.

- Дистанционные курсы Алексея Зверева "Радио-Диджей"

Владею:

- Photoshop

- Corel DR

- Microsoft

- Flash

- AAALogo

- Sony soundforge

- Digiton

-s kype, qip, a-mail, всевозможные браузеры.

Хорошо разбираюсь в:

-Видео играх

- on-line играх

- интернет-магазинах,

- кино(театр),

- музыкальных стилях,

- музыкальной терминологии,

- художественном искусстве,

- маркетинге,

- политике,

- астрологии,

- кулинарии, животном мире,

- этнических культурах.

Опыт работы:

- Рубрика "Дегустация" - ведущий редактор.

- Рубрика "Культура" - ведущий редактор.

- рубрика "Мода" - ведущий редактор.

- Радио-диджей.

- Редактор новостного блока.

- Составление рекламных статей.

- Креатор.