Jullijanne

Журналист со знанием, опытом и имиджем.
- МарГУ "Журналистика" - высшее об-е
- Колледж Культуры и Искусств "Актер драм театра" - средне специальное об-е.
- Колледж Культуры и Искусств "Академический вокал" - средне специальное об-е.
- Дистанционные курсы Алексея Зверева "Радио-Диджей"
Владею:
- Photoshop
- Corel DR
- Microsoft
- Flash
- AAALogo
- Sony soundforge
- Digiton
-s kype, qip, a-mail, всевозможные браузеры.
Хорошо разбираюсь в:
-Видео играх
- on-line играх
- интернет-магазинах,
- кино(театр),
- музыкальных стилях,
- музыкальной терминологии,
- художественном искусстве,
- маркетинге,
- политике,
- астрологии,
- кулинарии, животном мире,
- этнических культурах.
Опыт работы:
- Рубрика "Дегустация" - ведущий редактор.
- Рубрика "Культура" - ведущий редактор.
- рубрика "Мода" - ведущий редактор.
- Радио-диджей.
- Редактор новостного блока.
- Составление рекламных статей.
- Креатор.