Juls_E

Юлия Juls_E

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Пишу уникальные тексты

Добрый день, меня зовут Юлия!

Немного о себе: мне 23 года, вежливая, всегда отличалась пунктуальностью и быстрой обучаемостью. 

Умею эффективно планировать свое время и расставлять приоритеты.

Довольна строга к себе и ответственно отношусь к своей работе, адекватно воспринимаю критику.

Имею опыт в написании уникальных текстов.

Быстро нахожу общий язык с людьми.

Располагаю большим количеством свободного времени и соблюдаю сроки сдачи.

Готова приступить к работе. 