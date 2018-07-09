Пишу уникальные тексты
Добрый день, меня зовут Юлия!
Немного о себе: мне 23 года, вежливая, всегда отличалась пунктуальностью и быстрой обучаемостью.
Умею эффективно планировать свое время и расставлять приоритеты.
Довольна строга к себе и ответственно отношусь к своей работе, адекватно воспринимаю критику.
Имею опыт в написании уникальных текстов.
Быстро нахожу общий язык с людьми.
Располагаю большим количеством свободного времени и соблюдаю сроки сдачи.
Готова приступить к работе.
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