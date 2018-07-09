Пишу уникальные тексты

Добрый день, меня зовут Юлия!

Немного о себе: мне 23 года, вежливая, всегда отличалась пунктуальностью и быстрой обучаемостью.

Умею эффективно планировать свое время и расставлять приоритеты.

Довольна строга к себе и ответственно отношусь к своей работе, адекватно воспринимаю критику.

Имею опыт в написании уникальных текстов.

Быстро нахожу общий язык с людьми.

Располагаю большим количеством свободного времени и соблюдаю сроки сдачи.