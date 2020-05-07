Juls_korol

Аналитика, стратегия, копирайтинг, сторителлинг

Добрый день!Я - аналитик.Занималась исследованиями ритейл рынков (FMCG, DIY, Drogerie и т.д.) на протяжении 3 лет. Сейчас второй год работаю в телеком сфере.Имею опыт написания аналитических записок, статей, новостных заметок. Собираю и готовлю материалы для конференций.Имею практику написания рекламных текстов для сайтов (мебель, декор, speed dating услуги).В феврале 2020 года успешно завершила курс копирайтинга и сторителлинга школы писательского мастерства "Рыба". Буду рада, если мои навыки и опыт станут полезными для заказчиков биржи Weblancer.

Прелагаю ссылку со своими работами: https://drive.google.com/drive/folders/1_CD6cgz9uA4nGm2nAgP67BXBOfG5qug7