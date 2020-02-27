Юлианна сделала срочную работу очень быстро, я ей благодарна. Могу сказать, что она спасла почти запоротый (до нее) проект. Цену называла Юлианна, я считаю ее цены объективными. Коммуникация на высшем уровне - все вопросы по делу, бонусом ее замечания к проекту, с которыми я полностью согласна. Рекомендую, как специалиста, который дает больше, чем был запрос в заказе. С большим удовольствием буду работать с ней дальше.