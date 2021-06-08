Услуги SMM (создание посадочной страницы, оформление и введение профиля)

Выполняю услуги SMM: создание посадочной страницы, оформление и введение профиля, создание и публикация тематического контента, написание продающих текстов.

Внедряю механизмы для привлечение трафика. Как бесплатные, так и платные. Настраиваю таргетированную рекламу в социальных сетях. Выявляю целевую аудиторию и взаимодействую с ней.

Для создания уникального красивого визуала использую графические редакторы.

5 лет веду свой интернет-магазин со стабильными продажами (преимущественно ВКОНТАКТЕ, но есть аккаунты в инстаграм и одноклассниках). Удерживаю постоянных клиентов и активно привлекаю новых. Также продвигала проект заказчика вконтакте и в инстаграм по текстильной домашней продукции. Есть успешный опыт в проведении конкурсов.