Julya_Levina

Меня зовут Юлия, мне 36 лет.
Не скрою, я - начинающий дизайнер сайтов на платформе Тильда. Прошла несколько обучений базовым основам, а сейчас прохожу курс продвинутой работы на Тильде.
Поскольку я еще и копирайтер, то в первую очередь заинтересована в создании одностраничных landing page (лендингов).
Помимо сборки и дизайна сайта, я могу не просто наполнить его бездумным примитивным контентом. А подать Ваш продукт грамотно и правильно с точки зрения интернет-маркетинга и копирайтинга.
Для этого я:
- досконально изучу Ваш продукт: его выгоды, преимущества и пользу;
- изучу аналогичные продукты у конкурентов, чтобы на их фоне выделить конкурентное преимущество именно Вашего продукта;
- изучу целевую аудиторию Вашего продукта, особенно акцентируясь на её проблемах и болях, и напишу лендинг именно для неё;
- подготовлю грамотные и цепляющие оффер и УТП (уникальное торговое предложение);
- сниму возражения целевой аудитории;
- наполню лендинг качественной визуализацией;
- добавлю всякие продающие штучки и психологические триггеры.
В результате Вы получите красивый, последовательный, четкий и понятный сайт-одностраничник с крутой презентацией Вашего продукта, который обеспечит совершение целевой аудиторией нужного Вам целевого действия.
Если же Вам нужна только сборка сайта (без услуг по написанию контента), разумеется, я сделаю и это.
Моё образование (помимо основного высшего):
- 2021 Академия дополнительного профессионального образования PROFREEWORK,
"Сайты с нуля: создание одностраничного сайта на платформе Tilda"
- 2021 Международный центр онлайн-обучения «МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»MaEd,
Онлайн-практикум "Создание сайтов на Tilda"
- 2021 Бизнес-школа "БИЗНЕС ИНСАЙТ" Автор и ведущая вебинара - Софья Гаева,
"15 инструментов SEO-продвижения"
- 2020 Трехмесячные курсы "Копирайтинг для онлайн-бизнеса" Алекса Кэрри
Жесткая школа коммерческого письма "БДСМ-Копирайтинг", Копирайтер для онлайн-бизнеса
- 2020 Бизнес-школа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» Спикер Дмитрий Рублев,
Вебинар "Создание сайтов с нуля" (на базе движка WordPress).
Если Вы дочитали до этого места и до сих пор сомневаетесь, почитайте о гарантиях.
В случае Вашего недовольства моей работой, я готова в минимальные сроки внести необходимое количество правок.
Заказывайте лендинг у меня и принимайте гарантированно качественную работу. Пока я не собрала портфолио, работаю по низким, крайне выгодным для Вас ценам :)