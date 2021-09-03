Julya_Levina

Дизайнер сайтов, копирайтер (создание лендингов)

Меня зовут Юлия, мне 36 лет.

Не скрою, я - начинающий дизайнер сайтов на платформе Тильда. Прошла несколько обучений базовым основам, а сейчас прохожу курс продвинутой работы на Тильде.

Поскольку я еще и копирайтер, то в первую очередь заинтересована в создании одностраничных landing page (лендингов).

Помимо сборки и дизайна сайта, я могу не просто наполнить его бездумным примитивным контентом. А подать Ваш продукт грамотно и правильно с точки зрения интернет-маркетинга и копирайтинга.

Для этого я:

- досконально изучу Ваш продукт: его выгоды, преимущества и пользу;

- изучу аналогичные продукты у конкурентов, чтобы на их фоне выделить конкурентное преимущество именно Вашего продукта;

- изучу целевую аудиторию Вашего продукта, особенно акцентируясь на её проблемах и болях, и напишу лендинг именно для неё;

- подготовлю грамотные и цепляющие оффер и УТП (уникальное торговое предложение);

- сниму возражения целевой аудитории;

- наполню лендинг качественной визуализацией;

- добавлю всякие продающие штучки и психологические триггеры.

В результате Вы получите красивый, последовательный, четкий и понятный сайт-одностраничник с крутой презентацией Вашего продукта, который обеспечит совершение целевой аудиторией нужного Вам целевого действия.

Если же Вам нужна только сборка сайта (без услуг по написанию контента), разумеется, я сделаю и это.

Моё образование (помимо основного высшего):

- 2021 Академия дополнительного профессионального образования PROFREEWORK,

"Сайты с нуля: создание одностраничного сайта на платформе Tilda"

- 2021 Международный центр онлайн-обучения «МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»MaEd,

Онлайн-практикум "Создание сайтов на Tilda"

- 2021 Бизнес-школа "БИЗНЕС ИНСАЙТ" Автор и ведущая вебинара - Софья Гаева,

"15 инструментов SEO-продвижения"

- 2020 Трехмесячные курсы "Копирайтинг для онлайн-бизнеса" Алекса Кэрри

Жесткая школа коммерческого письма "БДСМ-Копирайтинг", Копирайтер для онлайн-бизнеса

- 2020 Бизнес-школа «БИЗНЕС ИНСАЙТ» Спикер Дмитрий Рублев,

Вебинар "Создание сайтов с нуля" (на базе движка WordPress).

Если Вы дочитали до этого места и до сих пор сомневаетесь, почитайте о гарантиях.

В случае Вашего недовольства моей работой, я готова в минимальные сроки внести необходимое количество правок.

Заказывайте лендинг у меня и принимайте гарантированно качественную работу. Пока я не собрала портфолио, работаю по низким, крайне выгодным для Вас ценам :)