Julyafreelance

Ведение аккаунта в Instagram

Меня зовут Юлия. Мне 27 лет. Я из г. Санкт-Петербурга. Закончила курсы в школе Business Cool по SMM и таргету. Я как SMM-специалист беру на себя всю деятельность по наполнению контентом Вашего Instagram профиля.В мои услуги входит:-Создание рекламных объявлений-Ведение профиля (проработка контент-плана, написание постов)-Оформление профиля (создание обложек, шапка профиля, сториз и др.)-Комьюнити-менеджмент (поддержание общения с аудиторией, работа с негативными комментариями, ответы на вопросы как в комментариях, так и в Директ)-Создание развлекательных рубрик (игры, опросы, конкурсы для вовлечения аудитории)% гарантия выполнения работы.Вам нужны клиенты и деньги?Тогда мы добьёмся этой цели!Буду рада сотрудничеству!