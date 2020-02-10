JunT

Юлия JunT

 
34 годаУкраина/Львов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайт/Рерайт/SMM

Более 8 лет пишу тексты различной сложности и направления (статьи, новости, посты, заметки, обзоры, комментарии, поздравления, деловая переписка с гос. учреждениями и владельцами частного бизнеса и т.д.). 

Знание языков: русский и украинский - в совершенстве (родные), английский - Upper-intermediate. 

Уверенный пользователь MSOffice, GoogleDoc, Internet, Business Manager (Facebook), быстрый набор текста. 

Опыт работы: 7 лет - помощник народного депутата Украины, 1 год - фрилансер,  SMM - специалист. 

Ответственна, организована, всегда ориентируюсь на качественный и быстрый результат. 