Копирайт/Рерайт/SMM

Более 8 лет пишу тексты различной сложности и направления (статьи, новости, посты, заметки, обзоры, комментарии, поздравления, деловая переписка с гос. учреждениями и владельцами частного бизнеса и т.д.).

Знание языков: русский и украинский - в совершенстве (родные), английский - Upper-intermediate.

Уверенный пользователь MSOffice, GoogleDoc, Internet, Business Manager (Facebook), быстрый набор текста.

Опыт работы: 7 лет - помощник народного депутата Украины, 1 год - фрилансер, SMM - специалист.

Ответственна, организована, всегда ориентируюсь на качественный и быстрый результат.