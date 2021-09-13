JupiterArt99

2Д иллюстратор широкого профиля

Основное направление - разработка векторных и растровых иллюстраций различной стилистике.

Опыт работы - более 5 лет, среди которых работа на крупнейшие медиа компании Украины, такие как Genesis и Animation Farm, во время сотрудничества с которыми разрабатывала иллюстрации для видеороликов. В списке компаний, для которых мной создавались иллюстрации для коммерческих роликов находятся такие компании, как Samsung, Microsoft Teams, Autodesk, и другие.

Имею среднее художественное образование, рисую на графическом планшете. Развитые навыки композиции, колористики и светотени, академического рисунка.

Профессионально владею программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. Также владею базовыми навыками 2Д анимации. Умею работать в программах Adobe Animate, Moho, Toon Boom Harmony, TVPaint, Adobe Premier Pro.

Услуги:

Разработка иллюстраций для дальнейшей анимации

Создание концептов персонажей, локаций, объектов.

Создание иллюстраций в разнообразной стилистике различного формата и разрешения любого назначения (логотипы, стикеры, аватарки, мерч, обложки, иллюстрации для сайтов, иконки, баннеры, книжные иллюстрации и прочее)

Заинтересована также и в проектном сотрудничестве

А ТАКЖЕ: провожу индивидуальные и групповые онлайн курсы графической иллюстрации