Windows Разработчик
Опыт разработки более 15 лет.
Delphi, C++, PHP, SQL, Python, JS.
Опыт автоматизации используя разные технологии. Решение "нерешаемых" задач.
Десктопные приложения;
Создание уникальных интерфейсов и компонентов.
Системное программирование (winapi, потоки и прочее);
Сетевое программирование (сокеты, парсеры, работа с Web);
Базы данных (MySQL, SQlite);
И много чего ещё.
OpenCart
API, XML, JSON
Автоматизация интернет магазинов.
Импорт товаров от поставщиков, адаптация прайсов под любые требования, экспорт для любых маркетплейсов и систем, обновление остатков и цен.
Синхронизация с маркетплейсами.
Наполнение карточек товара.
Парсинг сайтов и отправка данных на сайт.
Автоматизация таблиц.
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