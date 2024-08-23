Windows Разработчик

Опыт разработки более 15 лет.

Delphi, C++, PHP, SQL, Python, JS.



Опыт автоматизации используя разные технологии. Решение "нерешаемых" задач.



Десктопные приложения;

Создание уникальных интерфейсов и компонентов.

Системное программирование (winapi, потоки и прочее);

Сетевое программирование (сокеты, парсеры, работа с Web);

Базы данных (MySQL, SQlite);

И много чего ещё.



OpenCart

API, XML, JSON



Автоматизация интернет магазинов.

Импорт товаров от поставщиков, адаптация прайсов под любые требования, экспорт для любых маркетплейсов и систем, обновление остатков и цен.

Синхронизация с маркетплейсами.

Наполнение карточек товара.



Парсинг сайтов и отправка данных на сайт.

Автоматизация таблиц.



Обязательно обращайтесь и я Вам помогу.