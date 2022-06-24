Jurist24bel

Качественная помощь в юридических вопросах, редактирование текстов и иной информации, решение контрольных, подготовка рефератов

Специалист с высшим юридическим образованием. Опыт работы с сфере юриспруденции более 6 лет. Также имеется опыт в логистической сфере. Качественно окажу юридическую помощь в правовых вопросах, помогу с решением юридических задач, контрольных, написание рефератов. С легкостью справлюсь с работой в части редактирования текстов. Ответственность и пунктуальность - мои главные качества!