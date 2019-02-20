JusTTrusTy

Студент, фрилансер, фриланс как стиль жизни!=)
Всем привет! Меня зовут Роман, уже достаточно долгое время занимаюсь Web-программированием. Ищу заинтересованные лица, для работы с сайтами.
Основной род деятельности:
*Разработка сайтов.
*Одностраничные сайты и тд.
*Сайты-визитки
*Сайты под "ключ"
Заказы выполняю в сроки, все пожелания заказчика выполняю.
Цену обговариваем после обсуждения заказа.
Перешел на эту платформу так как, нужно расширяться, ранее в основном работал с заказчиками с OLX/напрямую.
Жду ваших заказов.