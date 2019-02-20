JusTTrusTy

Студент, фрилансер, фриланс как стиль жизни!=)

Всем привет! Меня зовут Роман, уже достаточно долгое время занимаюсь Web-программированием. Ищу заинтересованные лица, для работы с сайтами.

Основной род деятельности:

*Разработка сайтов.

*Одностраничные сайты и тд.

*Сайты-визитки

*Сайты под "ключ"

Заказы выполняю в сроки, все пожелания заказчика выполняю.

Цену обговариваем после обсуждения заказа.

Перешел на эту платформу так как, нужно расширяться, ранее в основном работал с заказчиками с OLX/напрямую.

Жду ваших заказов.