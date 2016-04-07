Web-Дизайнер
Профессиональные навыки:
Хорошее знание ПК: Illustrator, Photoshop, Muse, MS office, Windows, Internet;
Креативность, ответственность;
Умение слушать и грамотно говорить;
Знание английского языка, elementary;
Опыт работы с клиентами;
Опыт работы в руководящей должности.
Услуги:
Разработка дизайна сайтов.
А также: рекламных объявлений, фирменных бланков,
визиток, обложек для книг, логотипов;
Обработка фотографий.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page услуги такси207 просмотров
- Сайт для поставщика инженерного оборудования202 просмотра
- Сайт: парикмахерская Цирюльня72.рф249 просмотров
- Сайт: рубрики полезных советов223 просмотра
- Landing page Яндекс Директ153 просмотра