Jusssil

Юлия Jusssil

 
34 годаРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Web-Дизайнер

Профессиональные навыки:

Хорошее знание ПК:  Illustrator, Photoshop, Muse, MS office, Windows, Internet;

Креативность, ответственность;

Умение слушать и грамотно говорить;

Знание английского языка, elementary;

Опыт работы с клиентами;

Опыт работы в руководящей должности.

Услуги:

Разработка дизайна сайтов.

А также: рекламных объявлений, фирменных бланков,

визиток, обложек для книг, логотипов;

Обработка фотографий.

Дизайн сайтаIllustratorPhotoshop