Резюме

Приветствую Всех заказчиков!

Я буквально недавно стал фрилансером и нуждаюсь в отзывах и заказах. Я владею опытом работы с дизайном и работаю на Adobe Photoshop, владею немного Adobe Premiere и Adobe Illustrator(но не могу с уверенностью сказать, что хорошо с ними работаю).

Постараюсь максимально обеспечить качество Вашего заказа, удовлетворив Вашу потребность в чем-то и постараюсь сделать работу на высшем уровне и Вас не огорчить. Если Вы нуждаетесь в хорошей работе за определенную сумму денег, я всегда готов Вам помочь и сделать Ваш заказ за самый кратчайший срок, в который смогу вложиться по времени.

Жду Ваши заказы!